Кутырева (Налобина) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырева (Налобина) Варвара Дмитриевна

Кутырева (Налобина) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1898

Дата смерти

26.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898

Отец: Налобин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Филипп Егорович

Рождение ребёнка
23.10.1924

Дочь: Юнова (Кутырева) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович

Рождение ребёнка
29.05.1930

Дочь: Кириллова (Кутырева) Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович

Рождение ребёнка
03.08.1934

Дочь: Швалева (Кутырева) Августа Филипповна

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович

Рождение ребёнка
11.10.1936

Сын: Кутырев Борис Филиппович

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович

Рождение ребёнка
18.04.1938

Дочь: Берсенева (Кутырева) Руфина Филипповна

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович

Рождение ребёнка
19.01.1940

Дочь: Кузнецова (Кутырева) Людмила Филипповна

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович

Смерть
26.04.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.