Кутырева (Налобина) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1898
Дата смерти26.04.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898
Отец: Налобин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1924
Дочь: Юнова (Кутырева) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович
Рождение ребёнка
29.05.1930
Дочь: Кириллова (Кутырева) Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович
Рождение ребёнка
03.08.1934
Дочь: Швалева (Кутырева) Августа Филипповна
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович
Рождение ребёнка
11.10.1936
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович
Рождение ребёнка
18.04.1938
Дочь: Берсенева (Кутырева) Руфина Филипповна
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович
Рождение ребёнка
19.01.1940
Дочь: Кузнецова (Кутырева) Людмила Филипповна
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Егорович
Смерть
26.04.1993