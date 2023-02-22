Долматова Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова Стефанида Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1839

Дата смерти

13.12.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1862

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Долматов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.09.1871

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Долматов Осип Васильевич

Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов

Смерть
13.12.1921
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