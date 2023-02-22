Долматова Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1839
Дата смерти13.12.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
26.06.1862
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
28.04.1868
Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
11.09.1871
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Долматов Василий Гаврилов
Смерть
13.12.1921