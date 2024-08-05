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Жолнина Варвара Степановна

Место рождения

Кочаргинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.11.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1855 ст.

Отец: Жолнин Степан Семёнович

Мать: Жолнина (Шмакова) Анна Никифоровна (Никитична)

Кочаргинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
11.12.1855 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Кленовской волости починка Сверх Пимановки Касаргинского государственная крестьянка, девка Васса Феодосиева Ардашева
Смерть
Неизвестно

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