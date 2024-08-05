Жолнина Варвара Степановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1855 ст.
Крещение
11.12.1855 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Кленовской волости починка Сверх Пимановки Касаргинского государственная крестьянка, девка Васса Феодосиева Ардашева
Смерть
Неизвестно