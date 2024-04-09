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Бородин Нестер Петрович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Бородин Петр

Мать: Бородина (Хромова) Екатерина Петровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина (Панкратьева) Лукерья Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бородин Иван Нестерович

Мать ребёнка: Бородина (Панкратьева) Лукерья Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Бородина Мареньяна Нестеровна

Мать ребёнка: Бородина (Панкратьева) Лукерья Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Бородина Степанида Нестеровна

Мать ребёнка: Бородина (Панкратьева) Лукерья Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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