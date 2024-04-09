Бородин Нестер Петрович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Бородина (Панкратьева) Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Бородина Мареньяна Нестеровна
Мать ребёнка: Бородина (Панкратьева) Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Бородина Степанида Нестеровна
Мать ребёнка: Бородина (Панкратьева) Лукерья Васильевна
Смерть
Неизвестно