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Татьяна Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Иванов Аким Дмитриев

Мать: Кр. 11.02.1880 Макрида Васильева

Смерть
До 1858
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