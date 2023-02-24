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Татьяна Акимова
Татьяна Акимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
До 1858
Пол
Женский
Отец
Иванов Аким Дмитриев
1818 г.р.
Мать
Кр. 11.02.1880 (Матрена Васильева) Макрида Васильева
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Иванов Аким Дмитриев
Мать:
Кр. 11.02.1880 Макрида Васильева
Смерть
До 1858
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