Бататина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1903
Дочь: Бататина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич
Воспр. - той же волости деревни и дома крестьянская девица Павла Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1905
Дочь: Бататина Аполлинария Ивановна
Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич
Воспр - той же волости д. Путилово крестьянская девица Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1907
Дочь: Бататина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич
Воспр. - той же волости д. Путилово крестьянская девица Анна Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1909
Сын: Бататин Александр Иванович
Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич
Воспр - той же волости и деревни крестьянский сын Александр Максимов
Рождение ребёнка
05.02.1912
Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич
Воспр. - Попадьинской волости д. Путилово крестьянин Павел Евгеньевич Артисов
Рождение ребёнка
28.05.1913
Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич
Воспр. - Псковской губернии города Торопца мещанин Иван Викторович Пювви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно