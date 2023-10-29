Бататина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бататина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1903

Дочь: Бататина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости деревни и дома крестьянская девица Павла Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1905

Дочь: Бататина Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр - той же волости д. Путилово крестьянская девица Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1907

Дочь: Бататина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости д. Путилово крестьянская девица Анна Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1909

Сын: Бататин Александр Иванович

Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр - той же волости и деревни крестьянский сын Александр Максимов
Рождение ребёнка
05.02.1912

Сын: Бататин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - Попадьинской волости д. Путилово крестьянин Павел Евгеньевич Артисов
Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Бататин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бататин Иван Васильевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - Псковской губернии города Торопца мещанин Иван Викторович Пювви
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бататин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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