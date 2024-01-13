Трусова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Дочь: Александрова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1881
Дочь: Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1884
Дочь: Бокарева Мария Степановна
Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно