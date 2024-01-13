Трусова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Александрова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
21.06.1881

Дочь: Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1884

Дочь: Бокарева Мария Степановна

Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Степан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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