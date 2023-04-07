Поморцев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Поморцев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поморцева Тося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поморцева Тося
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поморцева Тося
Смерть
Неизвестно