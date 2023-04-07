Поморцев Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцев Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Поморцев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморцева Тося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморцева Тося

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поморцева Тося

Смерть
Неизвестно
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