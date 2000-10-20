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Гелюс Владимир Петрович

Место рождения

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области

Дата рождения

05.10.1928

Дата смерти

20.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1928

Отец: Гелюсов Петр Васильевич

Мать: Гелюсова Парасковья Евгеньевна

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
24.05.1957

Дочь: Гелюс Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Гелюс Надежда

г.Никольский Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Рождение ребёнка
13.10.1959

Сын: Гелюс Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Гелюс Надежда

г.Сатпаев Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гелюс Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
г.Новоазовск
Смерть
20.10.2000
г.Новоазовск
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