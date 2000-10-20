Гелюс Владимир Петрович
Место рожденияс.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Дата рождения05.10.1928
Дата смерти20.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1928
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
24.05.1957
Дочь: Гелюс Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Гелюс Надежда
г.Никольский Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Рождение ребёнка
13.10.1959
Сын: Гелюс Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Гелюс Надежда
г.Сатпаев Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гелюс Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
г.Новоазовск
Смерть
20.10.2000
г.Новоазовск