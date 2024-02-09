Маврина (Дратцева) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Дратцев Александр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Дочь: Маврина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1906 ст.
Сын: Маврин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1909 ст.
Сын: Маврин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1911 ст.
Дочь: Маврина Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.
Сын: Маврин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
25.10.1916 ст.
Сын: Маврин Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1918
Дочь: Маврина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно