Маврина (Дратцева) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина (Дратцева) Елизавета Александровна

Место рождения

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дратцев Александр Федорович

Мать: не указана

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Дочь: Маврина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.

Сын: Маврин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1906 ст.

Сын: Маврин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1909 ст.

Сын: Маврин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.09.1911 ст.

Дочь: Маврина Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.

Сын: Маврин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.10.1916 ст.

Сын: Маврин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.1918

Дочь: Маврина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Маврин Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маврин Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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