Захаров Пётр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1855 ст.
Бракосочетание
15.01.1873
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1876 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Захарова Матрена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно