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Захаров Пётр Матвеевич

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

15.01.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1855 ст.

Отец: Захаров Матвей Афанасьевич

Мать: Захарова Аксинья Дмитриевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
15.01.1873

Жена: Захарова Матрена Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1876 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Захарова Матрена Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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