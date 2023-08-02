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Baizieux Roger Louis Vincent

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1888

Дата смерти

28.04.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Франция, Нормандия, г. Аржантан, place Henri quatre
Бракосочетание
11.02.1914

Жена: не указана

Брак с Ольгой Владимировной де Флиге (Olga de Fligue), в девичестве - Ольгой Коковцовой, дочерью Владимира Николаевича Коковцова (1853-1943) и Анны Фёдоровны Коковцовой (Оом) (1860-1950).
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Baizieux René

Мать ребёнка: не указана

г. Женева, 1200, Genève, Région Lémanique, Швейцария
Место жительства
1926
Проживал с супругой и сыном (Рене) по адресу: Montparnasse, 14e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France согласно данным Переписи населения Парижа 1926 года и Переписи населения Франции 1931 года.
Работа или профессия
1926
Редактор (данные Переписи населения Парижа 1926 года). Служащий (данные Переписи населения Франции 1931 года).
Смерть
28.04.1950
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