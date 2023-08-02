Baizieux Roger Louis Vincent
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1888
Дата смерти28.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Франция, Нормандия, г. Аржантан, place Henri quatre
Бракосочетание
11.02.1914
Жена: не указана
Брак с Ольгой Владимировной де Флиге (Olga de Fligue), в девичестве - Ольгой Коковцовой, дочерью Владимира Николаевича Коковцова (1853-1943) и Анны Фёдоровны Коковцовой (Оом) (1860-1950).
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Baizieux René
Мать ребёнка: не указана
г. Женева, 1200, Genève, Région Lémanique, Швейцария
Место жительства
1926
Проживал с супругой и сыном (Рене) по адресу: Montparnasse, 14e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France согласно данным Переписи населения Парижа 1926 года и Переписи населения Франции 1931 года.
Работа или профессия
1926
Редактор (данные Переписи населения Парижа 1926 года). Служащий (данные Переписи населения Франции 1931 года).
Смерть
28.04.1950