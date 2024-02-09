Непомнящий Семен Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1894
Дочь: Василевская Елена Семеновна
Мать ребёнка: Непомнящая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Непомнящий Иван Семенович
Мать ребёнка: Непомнящая Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно