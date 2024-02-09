Непомнящий Семен Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепомнящий Семен Артемьевич

Непомнящий Семен Артемьевич

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1894

Дочь: Василевская Елена Семеновна

Мать ребёнка: Непомнящая Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1896

Сын: Непомнящий Иван Семенович

Мать ребёнка: Непомнящая Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непомнящая Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close