фон Шульман Рудольф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фон Шульман Густав
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фон Шульман Рудольф
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фон Шульман Николай
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фон Шульман Людвиг
Мать ребёнка: Луиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луиза
Смерть
Неизвестно