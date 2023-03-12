фон Шульман Рудольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Шульман Рудольф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фон Шульман Густав

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
1850

Сын: Фон Шульман Рудольф

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
1853

Сын: Фон Шульман Николай

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
1854

Сын: Фон Шульман Людвиг

Мать ребёнка: Луиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луиза

Смерть
Неизвестно
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