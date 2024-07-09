Родина Ирина Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти06.05.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1843
Рождение ребёнка
13.12.1844 ст.
Дочь: Родина Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Родин Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1847 ст.
Сын: Родин Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Родин Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.
Дочь: Родина Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Родин Илларион Васильевич
Смерть
06.05.1849 ст.