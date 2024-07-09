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Родина Ирина Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

06.05.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1843

Муж: Родин Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1844 ст.

Дочь: Родина Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Родин Илларион Васильевич

Исканское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.03.1847 ст.

Сын: Родин Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Родин Илларион Васильевич

Исканское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.

Дочь: Родина Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Родин Илларион Васильевич

Исканское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.05.1849 ст.
Исканское, Тарусский муниципальный район, Калужская область

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