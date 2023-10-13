Смирнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Франк Светлана Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Алефтина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малькова Ирина

Мать ребёнка: Смирнова Алефтина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Алефтина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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