Шапкин Зот Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: не указана
Приемный сын Шапкина Зота Георгиевича.
Рождение
Около 1783
Отец: Шапкин Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Шапкина Ксения Зотовна
Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
Около 27.09.1814
Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
06.01.1817
Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
01.03.1819
Сын: Шапкин Федот Зотович
Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
01.07.1822
Дочь: Шапкина Марфа Зотовна
Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно