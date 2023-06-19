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Шапкин Зот Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Асосков Влас Кононович

Мать ребёнка: не указана

Приемный сын Шапкина Зота Георгиевича.
Рождение
Около 1783

Отец: Шапкин Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шапкин Михаил Зотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Шапкина Ксения Зотовна

Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
Около 27.09.1814

Сын: Шапкин Харитон Зотович

Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1817

Сын: Шапкин Афанасий Зотович

Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1819

Сын: Шапкин Федот Зотович

Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1822

Дочь: Шапкина Марфа Зотовна

Мать ребёнка: Шапкина Екатерина Борисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Екатерина Борисовна

Смерть
Неизвестно
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