Богданов (Евданов) Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
1865
Сын: Богданов Алексей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.01.1877 ст.
Жених - третьим браком.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Богданова Хиония Павловна
Мать ребёнка: Богданова Харитина Федоровна
Смерть
До 1885