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Богданов (Евданов) Павел Дмитриевич

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1865

Жена: Евданова София Васильевна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Богданов Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1877 ст.

Жена: Богданова Харитина Федоровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - третьим браком.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Богданова Хиония Павловна

Мать ребёнка: Богданова Харитина Федоровна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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