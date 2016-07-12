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Плотников Дмитрий Станиславович
Плотников Дмитрий Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.2016
Пол
Мужской
Отец
Плотников Станислав Витальевич
1982 г.р.
Мать
Плотникова (Габбасова) Юлия Римовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2016
Отец:
Плотников Станислав Витальевич
Мать:
Плотникова Юлия Римовна
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