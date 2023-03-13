Мясникова Анна Аникиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Анна Аникиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кусакина Марфа Герасимова

Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Мясниковъ Николай

Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясниковъ Герасимъ

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