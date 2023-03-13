Мясникова Анна Аникиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кусакина Марфа Герасимова
Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
26.04.1911
Сын: Мясниковъ Николай
Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясниковъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясниковъ Герасимъ