Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Афанасий Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Петрович

Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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