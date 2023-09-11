Попков Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1955
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1980
Дочь: Попкова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Попкова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
11.09.1983
Дочь: Попкова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Попкова Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно