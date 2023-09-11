Попков Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопков Александр Борисович

Попков Александр Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1955

Отец: не указан

Мать: Попкова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1980

Дочь: Попкова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Попкова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
11.09.1983

Дочь: Попкова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Попкова Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close