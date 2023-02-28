Бутырин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1902 ст.
Жених: мещанин Василий Николаевич Бутырин - 34 лет - второй брак Невеста: казачка Екатерина Петровна Куранова - 20 лет девица Поручители: мещане Василий Михайлович Заплутахин, Алексей Иванович Болдыр... Показать все
Смерть
Неизвестно