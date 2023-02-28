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Бутырин Василий Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.09.1902 ст.

Жена: Бутырина Екатерина Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Василий Николаевич Бутырин - 34 лет - второй брак Невеста: казачка Екатерина Петровна Куранова - 20 лет девица Поручители: мещане Василий Михайлович Заплутахин, Алексей Иванович Болдыр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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