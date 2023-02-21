Боженкова (?) Татьяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженкова (?) Татьяна Кузьмина

Боженкова (?) Татьяна Кузьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Боженков Фокин

Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фокина

Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Фокина

Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Фокина

Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Фокина

Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1912

Сын: Боженков Петр Фокин

Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Елена Фокина

Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженков Фока Евсеев

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close