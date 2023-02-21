Боженкова (?) Татьяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Боженков Фокин
Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
25.06.1912
Сын: Боженков Петр Фокин
Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Елена Фокина
Отец ребёнка: Боженков Фока Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боженков Фока Евсеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно