Архипова (Архипова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Архипова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980

Отец: Архипов Николай Владимирович

Мать: Архипова Марина Владимировна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
31.10.2003

Муж: Пауков Андрей Викторович

Рождение ребёнка
28.05.2004

Сын: Пауков Егор Андреевич

Отец ребёнка: Пауков Андрей Викторович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.05.2009

Дочь: Паукова Арина Андреевна

Отец ребёнка: Пауков Андрей Викторович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.05.2015

Дочь: Паукова Кира Андреевна

Отец ребёнка: Пауков Андрей Викторович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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