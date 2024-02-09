Архипова (Архипова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980
Бракосочетание
31.10.2003
Рождение ребёнка
28.05.2004
Отец ребёнка: Пауков Андрей Викторович
Рождение ребёнка
05.05.2009
Дочь: Паукова Арина Андреевна
Отец ребёнка: Пауков Андрей Викторович
Рождение ребёнка
11.05.2015
Дочь: Паукова Кира Андреевна
Отец ребёнка: Пауков Андрей Викторович