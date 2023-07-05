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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ананьев Алексей
Отец ребёнка: Ананьев Фирс
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев ?
Отец ребёнка: Ананьев Фирс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев ?
Отец ребёнка: Ананьев Фирс