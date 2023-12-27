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Глебов Иван Никифорович

Место рождения

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Никифор Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
15.09.1914

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Глебова Анастасия Дмитриевна

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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