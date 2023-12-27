Глебов Иван Никифорович
Место рожденияСадовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глебов Никифор Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
15.09.1914
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Глебова Анастасия Дмитриевна
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно