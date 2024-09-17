Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Федотово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Федотово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1851

Муж: Филипп Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 1
Рождение ребёнка
11.10.1852

Дочь: Параскева Филиповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1852 год | 25
Смерть
После 1852

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