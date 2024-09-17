Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1851
Муж: Филипп Васильевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 1
Рождение ребёнка
11.10.1852
Дочь: Параскева Филиповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1852 год | 25
Смерть
После 1852