Темникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилко (Темникова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Темникова Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Темникова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Темникова Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно