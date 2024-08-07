Темникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемникова Татьяна

Темникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилко (Темникова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Темникова Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темникова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Темникова Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темникова Александр Алексеевич

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