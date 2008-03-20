Бадан Алдын-Сай Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадан Алдын-Сай Геннадьевна

Бадан Алдын-Сай Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.2008

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2008

Отец: Бадан Геннадий Васильевич

Мать: Бадан Наталья Валерьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close