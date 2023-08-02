Олифер Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бут Лукия Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Олифер Терентий Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Федорченко Ксения Антоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно