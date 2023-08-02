Олифер Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олифер Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бут Лукия Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Олифер Терентий Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Олифер Семен Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Федорченко Ксения Антоновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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