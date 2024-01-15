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Ошлокова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1837 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ошлоков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1837 и 1851
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