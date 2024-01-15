Ошлокова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1837 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1837 и 1851