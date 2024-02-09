Авдеев Николай Александров
Место рождения
Дата рождения25.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 69об крещение 2.11.1908 г восприемники делопроизводитель Томского Управления Государственными имуществами Титулярный советник Андреев Сергей Матвеев жена н... Показать все
Крещение
02.11.1908 ст.
Смерть
Неизвестно