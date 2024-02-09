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Авдеев Николай Александров

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

25.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1908 ст.

Отец: Авдеев Александр Анфиногенов

Мать: Авдеева Домникия Яковлева

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 69об крещение 2.11.1908 г восприемники делопроизводитель Томского Управления Государственными имуществами Титулярный советник Андреев Сергей Матвеев жена н... Показать все
Крещение
02.11.1908 ст.
Смерть
Неизвестно
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