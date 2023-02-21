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Топорков Георгий Васильевич
Топорков Георгий Васильевич
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Место рождения
Китай
Дата рождения
1944
Пол
Мужской
Отец
Топорков Василий Иннокентьевич
1913 г.р.
Мать
Мартыненко Топоркова Надежда Филипповна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Топорков Василий Иннокентьевич
Мать:
Мартыненко Топоркова Надежда Филипповна
Китай
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