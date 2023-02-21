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Топорков Георгий Васильевич

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Место рождения

Китай

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Топорков Василий Иннокентьевич

Мать: Мартыненко Топоркова Надежда Филипповна

Китай
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