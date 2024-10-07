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Мартемьянова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Артемий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Мартемьянов Пётр Артемьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Мартемьянова) Домника Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Мартемьянова) Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Мартемьянова) Татьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Мартемьянова) Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Мартемьянова) Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Мартемьянова) Ольга Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Мартемьянова) Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Мартемьянова) Васса Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Мартемьянова) Пелагия Артемьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мартемьянов Афанасий Артемьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мартемьянов Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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