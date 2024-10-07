Мартемьянова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Мартемьянов Пётр Артемьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Дочь: (Мартемьянова) Домника Артемьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Дочь: (Мартемьянова) Татьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Дочь: (Мартемьянова) Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Дочь: (Мартемьянова) Ольга Артемьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Дочь: (Мартемьянова) Васса Артемьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Дочь: (Мартемьянова) Пелагия Артемьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Сын: Мартемьянов Афанасий Артемьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович
Сын: Мартемьянов Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Артемий Семёнович