Демчук Андрей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Демчук Афанасий Федорович
Мать: Демчук Мария Васильевна
Бракосочетание
25.01.1909
Жена: Демчук Мария Ивановна
Бракосочетание
20.11.1920
Жена: Демчук Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
21.11.1921
Мать ребёнка: Демчук Татьяна Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно