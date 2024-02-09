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Демчук Андрей Афанасьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Демчук Афанасий Федорович

Мать: Демчук Мария Васильевна

Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Демчук Мария Ивановна

Бракосочетание
20.11.1920

Жена: Демчук Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
21.11.1921

Сын: Демчук Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Демчук Татьяна Романовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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