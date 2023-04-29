Шатров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1953
Дочь: Табынщикова Галина Александровна
Мать ребёнка: Шатрова Вера Леонидовна
Рождение ребёнка
26.11.1955
Сын: Шатров Евгений Александрович
Мать ребёнка: Шатрова Вера Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатрова Вера Леонидовна
Смерть
Неизвестно