Шатров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатров Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1953

Дочь: Табынщикова Галина Александровна

Мать ребёнка: Шатрова Вера Леонидовна

Рождение ребёнка
26.11.1955

Сын: Шатров Евгений Александрович

Мать ребёнка: Шатрова Вера Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатрова Вера Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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