Горбунова (Пашинская) Зиновия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти21.01.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Горбунов Сидор Семенович
Рождение ребёнка
08.08.1805
Сын: Горбунов Матвей Сидорович
Отец ребёнка: Горбунов Сидор Семенович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Горбунов Сидор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1811