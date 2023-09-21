Горбунова (Пашинская) Зиновия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Пашинская) Зиновия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

21.01.1811

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Пашинский Карп Максимович

Мать: Пашинская Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Горбунов Яков Сидорович

Отец ребёнка: Горбунов Сидор Семенович

Рождение ребёнка
08.08.1805

Сын: Горбунов Матвей Сидорович

Отец ребёнка: Горбунов Сидор Семенович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Горбунов Иван Сидорович

Отец ребёнка: Горбунов Сидор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Сидор Семенович

Смерть
21.01.1811
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