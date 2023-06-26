Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Tiits Salme
Tiits Salme
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1915
Дата смерти
17.07.1919
Пол
Женский
Отец
Tiits Hans
1890 г.р.
Мать
Puust (Lelov) Ella
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915
Отец:
Tiits Hans
Мать:
Puust Ella
Смерть
17.07.1919
Ряэма
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия