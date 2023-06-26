Tiits Salme — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tiits Salme

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1915

Дата смерти

17.07.1919

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915

Отец: Tiits Hans

Мать: Puust Ella

Смерть
17.07.1919
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