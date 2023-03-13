Медвѣдевъ Улитинъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Медвѣдевъ Улитинъ Паѵелъ
Мать: Медвѣдева Наталія
Рождение ребёнка
24.10.1913
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Медведева Анастасия
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
17.05.1918
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Медведева Анастасия
хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Анастасия