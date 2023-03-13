Медвѣдевъ Улитинъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медвѣдевъ Улитинъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медвѣдевъ Улитинъ Паѵелъ

Мать: Медвѣдева Наталія

Рождение ребёнка
24.10.1913

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Медведева Анастасия

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
17.05.1918

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Медведева Анастасия

хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анастасия

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