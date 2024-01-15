Пестова Параскева Фёдорова
Место рожденияприселка Рождественского
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
приселка Рождественского
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Катерина Григорьева
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Аксинья Григорьева
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Аксинья Мл. Григорьева
Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев
Смерть
Неизвестно