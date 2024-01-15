Пестова Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестова Параскева Фёдорова

Пестова Параскева Фёдорова

Место рождения

приселка Рождественского

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

приселка Рождественского
Рождение ребёнка
1744

Сын: Пестов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пестов Семён Григорьев

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Катерина Григорьева

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пестов Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Пестов Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Пестов Семён Григорьев

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Аксинья Григорьева

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Аксинья Мл. Григорьева

Отец ребёнка: Пестов Григорий Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close