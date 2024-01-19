Алиев Юсуф Магарамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1985
Отец: Алиев Магарам Гудратдин
Мать: Алиева Гурият
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Айюб Юсуфович
Мать ребёнка: Алиева Кевсер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Айша Юсуфовна
Мать ребёнка: Алиева Кевсер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Кевсер
Развод
Неизвестно
Жена: Алиева Кевсер