Сивчик (Ершова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивчик (Ершова) Александра Сергеевна

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.05.1878 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1878 ст.

Отец: Ершов Сергей Гаврилович

Мать: Ершова Ирина Захаровна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1898 ст.

Муж: Сивчик Савелий Тимофеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.

Сын: Сивчик Иван Савельевич

Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1900 ст.

Дочь: Сивчик Елизавета Савельевна

Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Сын: Сивчик Игнатий Савельевич

Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1912 ст.

Дочь: Сивчик Федосья Савельевна

Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1943
Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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