Сивчик (Ершова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1878 ст.
Дата смерти1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1878 ст.
Отец: Ершов Сергей Гаврилович
Мать: Ершова Ирина Захаровна
Бракосочетание
11.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.
Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.09.1900 ст.
Дочь: Сивчик Елизавета Савельевна
Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Сын: Сивчик Игнатий Савельевич
Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.08.1912 ст.
Дочь: Сивчик Федосья Савельевна
Отец ребёнка: Сивчик Савелий Тимофеевич
Смерть
1943