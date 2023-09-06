Сажинова Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Сажинов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Сажинова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сажинов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Сажинова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Сажинов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно