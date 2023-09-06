Сажинова Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажинова Екатерина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сажинов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Сажинов Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Сажинова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сажинов Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Сажинова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Сажинов Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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