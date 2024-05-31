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Гаганов-Вишняков Петр Павлов

Место рождения

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Вишняков Павел Афанасьев

Мать: не указана

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Жена: Гаганова-Вишнякова (Богаченкова) Параскева Алексеева

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 482 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWK-68Z?i=481&wc=Q866-LP5%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C375835901&cc=1921824
Рождение ребёнка
09.06.1913 ст.

Дочь: (Гаганова-Вишнякова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Гаганова-Вишнякова (Богаченкова) Параскева Алексеева

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 13 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TW5-9C6H?i=12&wc=Q866-PCS%3A375541101%2C380331001%2C382898901%2C382900001&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.07.1915 ст.

Дочь: Вишнякова Мария Петрова

Мать ребёнка: Гаганова-Вишнякова (Богаченкова) Параскева Алексеева

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 82 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW4-6VZ?i=81&wc=Q866-2KQ%3A375541101%2C380331001%2C382898901%2C382900101&cc=1921824
Рождение ребёнка
12.09.1918 ст.

Сын: Вишняков Сергей Петров

Мать ребёнка: Гаганова-Вишнякова (Богаченкова) Параскева Алексеева

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС МК снимок 411 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW2-7B3?i=410&wc=Q866-21D%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C380945401&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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