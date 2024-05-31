Гаганов-Вишняков Петр Павлов
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: Вишняков Павел Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
ФС МК снимок 482 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWK-68Z?i=481&wc=Q866-LP5%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C375835901&cc=1921824
Рождение ребёнка
09.06.1913 ст.
Дочь: (Гаганова-Вишнякова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Гаганова-Вишнякова (Богаченкова) Параскева Алексеева
ФС МК снимок 13 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TW5-9C6H?i=12&wc=Q866-PCS%3A375541101%2C380331001%2C382898901%2C382900001&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.07.1915 ст.
Дочь: Вишнякова Мария Петрова
Мать ребёнка: Гаганова-Вишнякова (Богаченкова) Параскева Алексеева
ФС МК снимок 82 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW4-6VZ?i=81&wc=Q866-2KQ%3A375541101%2C380331001%2C382898901%2C382900101&cc=1921824
Рождение ребёнка
12.09.1918 ст.
Мать ребёнка: Гаганова-Вишнякова (Богаченкова) Параскева Алексеева
ФС МК снимок 411 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW2-7B3?i=410&wc=Q866-21D%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C380945401&cc=1921824
Смерть
Неизвестно