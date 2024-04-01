Чалышев? Петр Мещанин Г.Пп Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1865
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: (Чалышева) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Чалышева (Сорокина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1868
Мать ребёнка: Чалышева (Сорокина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
08.01.1870
Сын: Валентин (Константин) Петров
Мать ребёнка: Чалышева (Сорокина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1871
Мать ребёнка: Чалышева (Сорокина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1872
Сын: Чалышев? Илья Петров
Мать ребёнка: Чалышева (Сорокина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Чалышев Иван Петров
Мать ребёнка: Чалышева (Сорокина) Александра Петровна
Смерть
Неизвестно