Шипицына Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицына Наталья Михайловна

Шипицына Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шипицын Семен Петрович

Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шипицын Никон Петрович

Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Феоктиста Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шипицын Иван Петрович

Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close