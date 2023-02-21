Шипицына Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Феоктиста Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Шипицын Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно