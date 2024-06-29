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Милицкий Андрей Николаевич

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

28.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1962

Отец: Милицкий Николай Андреевич

Мать: Милицкая (Попова) Раиса Ивановна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милицкая (Жевайкина) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милицкая Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милицкий Николай Андреевич

Мать ребёнка: Милицкая (Жевайкина) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милицкая Анна Андреевна

Мать ребёнка: Милицкая (Жевайкина) Валентина

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.2008

Дочь: Милицкая Алена Андреевна

Мать ребёнка: Милицкая Светлана Васильевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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