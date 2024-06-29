Милицкий Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милицкий Николай Андреевич
Мать ребёнка: Милицкая (Жевайкина) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милицкая Анна Андреевна
Мать ребёнка: Милицкая (Жевайкина) Валентина
Рождение ребёнка
02.04.2008
Дочь: Милицкая Алена Андреевна
Мать ребёнка: Милицкая Светлана Васильевна