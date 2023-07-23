Кунина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1845
Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 12.07.1852
Дочь: Кунина Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.11.1855
Дочь: Кунина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.04.1858
Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.03.1861
Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Володина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1869
Дочь: Кунина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно