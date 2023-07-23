Кунина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1845

Сын: Кунин Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 12.07.1852

Дочь: Кунина Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1855

Дочь: Кунина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1858

Сын: Кунин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1861

Сын: Кунин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1864

Дочь: Володина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1869

Дочь: Кунина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кунин Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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