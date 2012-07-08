Федотов Артём Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Артём Павлович

Федотов Артём Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2012

Отец: не указан

Мать: Федотова Алёна Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close